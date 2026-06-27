Serão oferecidas, ao todo, 1.450 novas cartas de crédito imobiliário concedidas a fundo perdido para famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

Programa do Governo de São Paulo oferece cartas de crédito para famílias de baixa renda; Rio Claro está entre as cidades participantes

O Feirão Casa Paulista, iniciativa do Governo de São Paulo, liberou mais de R$ 6,8 milhões em subsídios para apoiar famílias de baixa renda na conquista da casa própria. O evento, que ocorre em dez regiões administrativas do estado, disponibiliza ao todo 1.450 novas cartas de crédito imobiliário a fundo perdido. A ação segue até o dia 13 de julho e contempla empreendimentos de diversas construtoras em 30 municípios paulistas.

As cartas de crédito, que variam entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, são voltadas para a aquisição do primeiro imóvel. Para participar, o interessado deve possuir renda familiar de até três salários mínimos, não possuir imóvel em seu nome, não ter financiamento imobiliário ativo e nunca ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

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Feirão Casa Paulista em Rio Claro e região

A estrutura do Feirão Casa Paulista facilita o acesso aos interessados em diferentes localidades. Em Rio Claro, o ponto de atendimento está localizado na Avenida 3, nº 1.200, na Vila do Rádio. O funcionamento segue até o dia 12 de julho, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 19h; aos sábados, das 09h às 16h; e aos domingos, das 09h às 13h.

Outras cidades da região também contam com pontos de atendimento, como Araras (Rua Nunes Machado, nº 296, Centro) e Santa Bárbara d’Oeste (Rua da Agricultura, nº 4.230, Dodson), entre outros municípios paulistas. A lista completa com datas e horários pode ser conferida nos canais oficiais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH).

Impacto social e econômico

O programa reforça o compromisso estadual com a habitação popular. Desde o início da atual gestão, o Casa Paulista já entregou 51,2 mil moradias na modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), com um aporte de R$ 625,7 milhões. Dados da SDUH indicam que a renda média das famílias beneficiadas pelo subsídio é de R$ 2,8 mil, reforçando o caráter social da medida frente ao mercado imobiliário convencional. Por Agência SP.