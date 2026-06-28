Barracão da Solidariedade, na Rua 1B (Cidade Nova), precisa de roupas de frio masculina e infantil

Nos últimos dias o rio-clarense sentiu a necessidade de se agasalhar mais. Baixas temperaturas e chuvas vieram junto com a chegada oficial da estação no último final de semana, dia 21. Para famílias mais vulneráveis a opção são as campanhas que disponibilizam itens gratuitamente ou com preço mais acessível.

No Barracão da Solidariedade, localizado na Rua 1B, 411, no bairro Cidade Nova, o movimento aumentou bastante e com ele a necessidade da doação de roupas específicas. “Estamos precisando urgente de roupas masculinas, calças, blusas, agasalhos, sapatos. As infantis também estão com alta procura. As doações até estão chegando mas são roupas de verão e neste momento não é a nossa prioridade. As araras com roupas de calor estão cheias mas as de frio estão desfalcadas”, afirma a coordenadora do local Lurdinha Barbi.

Toda segunda, terça e quarta-feira acontece a retirada de cobertores no local. Já as quintas e sextas a população pode retirar roupas de frio. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 15h30 e é necessário levar comprovante de residência e documento de identidade (RG). Existe um limite de roupa para ser escolhida por cada família.

Prateleira Solidária

Com o objetivo de ajudar famílias carentes de Rio Claro, o projeto Prateleira Solidária, no Jardim das Palmeiras, também arrecada itens para amenizar o frio. Os moradores de Rio Claro podem colaborar doando mantas, cobertores e edredons em bom estado. A entrega pode ser feita na sede do projeto que fica na Rua 10 JP, número 1160, Jardim das Palmeiras; ou na Clínica Hebling Corpo e Mente que é ponto de coleta e fica na Avenida 26, 717, entre as Ruas 5 e 6 (Vila Aparecida). Caso o doador não tenha condições de realizar a entrega pessoalmente é só ligar em um dos telefones que as idealizadoras realizam a coleta: (19)99609-7912 – Rosana / (19)99618-2828 – Adriana.

Cuidado com os pets!

Com a chegada do inverno, o Canil Municipal de Rio Claro também está precisando de doações de roupinhas para ajudar a proteger os animais acolhidos durante o inverno. Atualmente, o local abriga aproximadamente 230 cães e 40 gatos, que dependem dos cuidados da equipe e da solidariedade da população para enfrentar o frio com mais conforto.

As doações de roupinhas para cães e gatos, em bom estado de conservação e limpas, podem ser entregues diretamente na sede do Canil Municipal, localizada na Avenida das Indústrias com Rua Alpha, no Distrito Industrial. Com a chuva dos últimos dias, muitas doações ficaram molhadas e precisaram ser lavadas, outras rasgaram, por isso a chegada de novos itens é importante. Toda contribuição faz a diferença e ajuda a garantir mais proteção e bem-estar aos animais que aguardam por um novo lar.