O objetivo é divulgar o colecionismo de miniaturas

Evento gratuito oferece oportunidade única para conhecer e colecionar itens raros, de carros a action figures, neste final de semana

Neste final de semana, o Shopping Rio Claro será palco de mais uma edição do Encontro de Multicolecionismo e Veículos em Miniaturas em Rio Claro. Organizado em parceria com a Hernani Conexão Diecast & Multicolecionismo, e com apoio de Multtoys, Livreet e The King of Boxes, o evento acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de junho.

O público poderá visitar a exposição em frente à loja Di Gaspi. Na sexta-feira e sábado, o horário de visitação é das 10h às 22h. No domingo, o encontro estará aberto das 11h às 20h, com entrada gratuita.

Considerado um sucesso na cidade, o Encontro de Multicolecionismo oferece aos visitantes a chance de apreciar modelos clássicos em miniatura e interagir com expositores. Serão expostos e negociados itens raros, que vão desde veículos em miniatura e action figures até cards colecionáveis e plastimodelismo.

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Evento ocorre nos dias 26, 27 e 28 de junho em frente à Di Gaspi

O universo do colecionismo de miniaturas

O objetivo principal do evento é fomentar o hobby do colecionismo de miniaturas, uma paixão que atravessa gerações. Além de permitir que os colecionadores expandam suas coleções, o encontro proporciona a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre a história e as características técnicas de cada item.

Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, ressalta a intenção de proporcionar uma experiência imersiva. “O objetivo do Encontro de Multicolecionismo do Shopping Rio Claro é permitir que cada visitante tenha uma vivência imersiva neste hobby, com momentos de troca de experiências e aprendizado sobre o universo das coleções, despertando novas paixões”, comenta, convidando todos a explorar essa cultura.