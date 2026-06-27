A Seleção Brasileira fará seu primeiro jogo na Copa do Mundo em horário comercial nesta segunda-feira (29). Em razão disso alguns serviços serão alterados para que a população posso torcer pelo Brasil.

Em comunicado oficial, o Sincomércio Rio Claro e o Sincomerciários informaram que as empresas do comércio poderão de forma opcional:

– liberar os colaboradores 1 hora antes da partida

– retomar o expediente até 1 hora após o término do jogo

– para as empresas que mantiverem o expediente normal, recomenda-se, sempre que possível, disponibilizar uma televisão no estabelecimento para que os colaboradores possam acompanhar a partida.

Horário Shopping

Segunda (29)

Lojas, quiosques, lazer e entretenimento – 10h às 13h30. Reabertura às 16h30 e fechamento às 22h. Alimentação das 11h às 22h.

Outros serviços

Devido ao jogo Brasil e Japão, às 14 horas pela Copa do Mundo, o expediente será encerrado às 13 horas na maioria das repartições da prefeitura de Rio Claro nessa segunda-feira (29).

A coleta de lixo será realizada normalmente e os ecopontos abrem também sem alterações. Os plantões da saúde e Samu serão mantidos durante o jogo do Brasil.

No Daae o expediente administrativo e atendimento presencial serão realizados até às 13h na segunda-feira (29). Haverá, portanto, atendimento pelo telefone, no número 0800-019-0505, disponível 24 horas no WhatsApp, aplicativo CADU (Central de Atendimento Digital Unicidades).