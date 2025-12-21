Obra está sendo viabilizado na Estrada dos Costas, na região do Jardim Guanabara desde o ano de 2023

A Comissão de Defesa dos Idosos da OAB Rio Claro está cobrando explicações quanto à paralisação das obras da chamada Vida Longa, uma vila com imóveis destinados a idosos no município. O condomínio, uma construção da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do Governo de São Paulo, está sendo viabilizado na Estrada dos Costas, na região do Jardim Guanabara desde 2023. No entanto, as obras foram paralisadas em meados de março deste ano.

O programa em parceria com a Prefeitura de Rio Claro, através da Secretaria Municipal de Habitação, tem investimento a fundo perdido e o morador não pagará taxa de ocupação, nem contas de água e luz. As obras teriam investimentos da ordem de R$ 5,2 milhões, porém, o canteiro de obras parou as atividades.

Com imóveis especialmente projetados para atender as necessidades habitacionais de idosos que vivem sozinhos, em situação de vulnerabilidade social, o projeto segue parâmetros de acessibilidade, com 28 m² de área privativa cada, distribuídos em cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço.

Em março deste ano, porém, quando as obras avançavam para a colocação dos telhados, tudo foi paralisado e desde então seguem assim. Recentemente, uma reunião organizada pela Comissão de Defesa dos Idosos da OAB local discutiu o assunto e a necessidade de se cobrar pelo retorno da construção.

A reportagem do Jornal Cidade procurou a CDHU do Governo de SP que esclarece que a empresa responsável pela construção do conjunto habitacional do programa Vida Longa, em Rio Claro, descumpriu cláusulas contratuais, o que resultou na rescisão do contrato em março de 2025.

“Para dar continuidade à construção do condomínio, que já tem 65% das obras concluídas, uma nova licitação está em andamento. Os trabalhos serão retomados assim que o processo licitatório for concluído e a nova contratada for habilitada”, confirmou o governo estadual.

Em nota, a Comissão de Defesa dos Idosos da OAB Rio Claro, através do presidente Sergio Dallanese, afirmou que “é lamentável a demora na entrega das casas do projeto que atenuaria a falta de residências em nossa cidade. Muitas pessoas não têm condições de ficar com a família, ou mesmo não têm família, e também não conseguem pagar os custos que são altos. A Comissão sente falta de um articulador municipal para as políticas públicas para as pessoas idosas. A Comissão aguardará até o final deste ano, e caso não tenhamos informações, iremos procurar pessoalmente a secretaria responsável pela obra no município”, finaliza.