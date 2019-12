Vigilância Sanitária realiza amplo trabalho em Rio Claro

A Vigilância Sanitária de Rio Claro é um órgão ligado à Fundação Municipal de Saúde que regula as atividades dos mais variados setores, entre eles o da alimentação. A Visa faz fiscalizações regulares em prestadores de serviços e monitora as ações dos mesmos com o objetivo de garantir a saúde e qualidade de vida dos consumidores. Em entrevista para a Rádio Excelsior Jovem Pan News, do Grupo JC de Comunicação, o gerente Maurício Monteiro destacou o trabalho realizado no município.

“O primeiro fiscal que existe é o consumidor, ele mesmo tem condições de verificar e, quando é muito evidente a falta de higiene, a própria pessoa pode se policiar. O que acontece mais é que as pessoas, na sua maioria, ou estão complementando a renda ou estão numa situação de desemprego. Assim, não procuram ter o preparo para trabalhar com esse tipo de produto. É muito comum”, afirma. Em situações de fiscalização preventiva, houve ocorrências de mau uso de condicionamento dos alimentos, falta de higiene e até mesmo presença de animais como gatos e cachorros no ambiente de preparação da comida. “Pessoas idosas e crianças têm sistema de defesa debilitado. Elas podem ter síndromes e até mesmo óbito em decorrência disso. Uma tóxico-infecção alimentar que desencadeia outros quadros e a pessoa não se recupera mais”, complementa.

Reportagem que o JC publicou há algumas semanas, sobre as atividades dos ambulantes que vendem alimentos na Avenida da Saudade, defronte ao AME Rio Claro, repercutiu e destacou sobre a necessidade de regularização dos mesmos. Assim como na matéria publicada, Monteiro reiterou o que houve no local.

“Era um problema relativamente antigo e houve outras intervenções. Desenvolvemos um trabalho de conscientização com quem se coloca para fazer as vendas, com relação às legalidades, e também das condições de higiene e preparação dos alimentos. Houve ocorrências graves. Havia uma churrasqueira com espetinhos montada abaixo da janela dos consultórios. Enfim, é uma preocupação não só com a questão do espaço irregularmente ocupado, mas também a origem e forma de preparo do alimento comercializado”, finaliza.

Vídeo

Confira um trecho da entrevista de Maurício Monteiro na Jovem Pan Rio Claro: