De acordo com o Ceapla da Unesp de Rio Claro o acumulado do mês de fevereiro está em 188,6 milímetros. Este número é quase que o dobro do mesmo período do ano passado (96 milímetros).

Participe também das reportagens do Jornal Cidade mandando seu vídeo e o seu relato sobre as mais diversas situações. As gravações podem ser enviadas através da página do Jornal Cidade no Facebook, WhatsApp (19 99942-4100) ou marcando @jcrioclaro no Instagram.