Em investigação desencadeada pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) de Capivari com apoio da UIP (Unidade de Inteligência Policial – Deinter 9) de Piracicaba, policiais civis lograram êxito em identificar um indivíduo que praticava tráfico de entorpecentes em sua residência localizada ao lado do Campo do Capivariano, em Capivari.

Em campana pelo local, os investigadores constataram movimentação típica de tráfico de entorpecentes, sendo representado pela Autoridade Policial, Dra. Maria Luísa, por Mandado de Busca e Apreensão sendo cumprido na data de hoje e totalizando a apreensão de 340 porções de cocaína em dois locais distintos, além de dinheiro e anotações.

O investigado foi preso em flagrante no primeiro endereço, sendo que no segundo endereço diligenciado, o investigado não se encontrava em sua residência no momento das buscas.

A operação policial contou com o apoio do cão Thor da Polícia Civil, que logrou êxito em localizar grande quantidade de entorpecentes.

Confira vídeo da ação policial em Capivari: