VÍDEO: morador usa caiaque em avenida após alagamento em Ajapi

Uma cena inusitada foi registrada na noite desta quinta-feira (2) no Distrito de Ajapi, em Rio Claro. Após a forte chuva que atingiu a região, a Avenida 2 ficou completamente alagada. Diante disso, um morador resolveu utilizar um caiaque para transitar pela via pública como forma de protesto.

A cena, gravada pela moradora Priscila Rossi, chegou às redes sociais. Ao Jornal Cidade, ela relatou que não é a primeira vez que isto acontece.

“Isso ocorre há muitos anos. Dependendo da chuva a água cobre até as calçadas, mas qualquer chuva alaga assim (como no vídeo). Os vizinhos já chegaram a entrar em contato uma vez com vereadores, mas nunca retornam”, declarou.

Segundo a moradora, nem ao menos 30 minutos de chuva foram necessários para o alagamento ocorrer. No vídeo acima é possível conferir como ficou a situação.