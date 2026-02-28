UPA do Cervezão.

Entre as ocorrências policiais em Rio Claro, há o boletim registrado por familiares de idoso socorrido pelo Samu na sexta-feira (27) e que teve a morte constatada na UPA do Cervezão. Os filhos afirmam que não foi autorizado que um familiar acompanhasse o paciente no atendimento.

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Segurança:

Canil da GCM ganha reforço com dois novos cães

Boletim Policial: acidente entre carretas e prisões marcam as últimas horas em Rio Claro

Polícia Militar realiza Operação Impacto para reforçar a segurança em Rio Claro