Entre as ocorrências policiais em Rio Claro, há o boletim registrado por familiares de idoso socorrido pelo Samu na sexta-feira (27) e que teve a morte constatada na UPA do Cervezão. Os filhos afirmam que não foi autorizado que um familiar acompanhasse o paciente no atendimento.
VÍDEO: familiares questionam atendimento a idoso que morreu em Rio Claro
Publicado porRedação JC
Notícias Mais Acessadas
-
1 -
Morre idoso esfaqueado por cuidadora em residência na cidade de Limeira
-
2 -
Polícia Militar realiza Operação Impacto para reforçar a segurança em Rio Claro
-
3 -
Atriz de Rio Claro Taísa Luciano vence o prêmio de Melhor Atriz em festival
-
4 -
Boletim Policial: acidente entre carretas e prisões marcam as últimas horas em Rio Claro
-
5 -
Feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos de até 99% em dívidas em todo o país