O cantor Brunno Souza foi surpreendido por um ladrão durante uma live que ele fazia para seus fãs, no último sábado (2), dentro da casa de um amigo no Pará.

O músico tocava seu violão quando começou a ouvir gritos e, assustado, correu para ver o que estava acontecendo. Os gritos eram da dona da casa, esposa do amigo de Souza e mãe de um bebê de um ano de idade que dormia no quarto em que o ladrão entrou.

Em conversa com os fãs nesta segunda (4), Souza explicou via Instagram que conseguiu imobilizar o ladrão com a ajuda do amigo, e que a polícia foi acionada, chegando logo em seguida. “A Polícia o levou! Não sei dizer por quanto tempo [ele ficará preso]”, diz ele.

“Foi tudo muito rápido! Só amarramos pra ele não fugir antes que a polícia chegasse para tomar as providências cabíveis”, afirmou, acrescentando que o ladrão não estava armado.

“Não é o recomendado reagir ao assalto. A gente fez aquilo na adrenalina e calor. Não é certo. Se ele estivesse armado com certeza o final teria sido diferente […] Nunca resista ou reaja. Foi uma exceção, tinha um bebê de um ano no quarto”.

Segundo o músico, todos da família estão bem, apenas “um pouco assustados com a repercussão”.