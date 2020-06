Uma criança de apenas nove anos de idade ficou gravemente ferida no Jardim das Nações 1 ao ser atingida no pescoço e ombro por uma linha chilena.

Miguel Chaves de Oliveira andava de bicicleta quando aconteceu o acidente: “Eu fui até o final da rua para pegar impulso e ir mais rápido com a bicicleta. De repente eu senti o meu pescoço queimar e eu cai da bicicleta. Quando eu coloquei a mão eu senti a linha e vi muito sangue. Eu só pensei em sair correndo e ir pedir ajuda da minha mãe. Eu não queria morrer sem ver a minha mãe”, conta o menino.

A mãe estava a poucos metros de distância, sentada no ponto de ônibus junto com o padrasto de Miguel. Foi ele quem viu primeiro o menino: “Meu marido me alertou e já foi correndo ao encontro do Miguel e me disse que precisávamos ir urgente para o hospital porque ele estava com o pescoço aberto. Pensei em chamar o SAMU mas, em frente ao prédio, tinha uma motorista de Uber que tinha acabado de deixar uma passageira. Ela foi um anjo e disse que levava a gente. Meu marido enrolou uma camiseta no pescoço do Miguel e fomos direto para a Unimed. Lá só tenho que agradecer a todos que rapidamente viram a gravidade e nos atenderam e principalmente nos acalmaram diante de tudo”, relembra a mãe Jessica Chaves Pinheiro.

Jessica Chaves Pinheiro ficou desesperada ao ver o filho ferido e pedindo por ajuda

Miguel precisou ser levado imediatamente para o centro cirúrgico. Teve veias, tireoide e músculos cortados. Por centímetros a linha não atinge a artéria do menino, provocando uma tragédia.

Diante do que ocorreu, além do JC, a mãe foi até as redes sociais e fez um apelo para que as pessoas se conscientizem dos perigos do uso do cerol e linhas chilenas nas brincadeiras com pipas: “Enquanto não houver punições severas, vidas irão se perder. Por sorte eu tenho meu filho aqui hoje comigo, mas muitas famílias não tiveram a mesma sorte. Peço um olhar mais atento das autoridades e administração municipal principalmente aqui no Nações. Estão fazendo até campeonato de pipas com essas linhas cortantes. Não podem transformar a brincadeira em crime”, finaliza Jessica.

Na última semana, equipes da GCM de Rio Claro fizeram fiscalizações em bairros como Jardim Brasília e Guanabara e apreenderam várias linhas com cortantes (veja foto ao lado). Denúncias podem ser feitas através dos telefones 0800 771 15 32 ou 153.

Linhas com materiais cortantes apreendidas pela Guarda Civil Municipal de RC

O ex-deputado Aldo Demarchi (DEM) foi o primeiro parlamentar a ter um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa sobre o assunto, que proibia a fabricação e comercialização de cerol, mistura de cola e vidro moído usado como cortante nas linhas de pipa. Em 2019, o deputado Coronel Telhada (PSDB) apresentou um novo projeto, desta vez mais completo, incluindo linha chilena.