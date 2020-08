As lojas do comércio de Rio Claro abriram neste sábado (8) das 10 até as 16 horas.

Nossa reportagem foi até a Rua 3 e acompanhou a grande movimentação de pessoas pelos estabelecimentos comerciais. Em algumas lojas haviam filas para entrar.

Vale ressaltar que as lojas são obrigadas a organizar o acesso ao interior dos locais e exigir o uso de máscaras para funcionarem após a liberação do Governo de SP por conta da nova Fase Amarela.

A partir da próxima segunda-feira (10), as lojas ficarão abertas das 12 até as 18 horas em dias de semana e das 9 às 15h aos sábados, de acordo com a Acirc (Associação Comercial e Industrial de Rio Claro).

Na fase amarela, o município terá o funcionamento de imobiliárias, concessionárias de veículos, escritórios, comércios, shoppings, salões de beleza, bares e restaurantes.

Regras

A abertura dos estabelecimentos segue algumas regras, como a capacidade limitada a 40% e tempo de seis horas de funcionamento. No caso dos bares e restaurantes, para poderem funcionar eles devem ser ao ar livre ou em áreas arejadas e o atendimento presencial pode ser feito até as 17 horas, sendo que após este horário é autorizado atendimento apenas por sistema de drive-thru e delivery. As academias também poderão abrir, desde que respeitando a capacidade máxima de 30% e sem aulas em grupos.

Os templos religiosos poderão funcionar com 20% da capacidade do espaço físico, respeitando algumas regras, como a não presença de idosos e distanciamento entre as pessoas e uso de máscara e álcool em gel.