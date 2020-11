SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um médico que segurava um coração que seria transplantado a um paciente de um hospital nos Estados Unidos tropeçou com o órgão na mão e o deixou cair.

O fato aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o site Metro UK, o paciente transplantado aguardava no Hospital Heck de USC. No momento em que o médico acelerou o passo com o coração, tropeçou em algo no chão do heliponto e foi ao solo. Ele teve de ser ajudado por bombeiros e demais pessoas que estavam no local.

Felizmente, o paciente, de acordo com o site, recebeu o coração. Havia três pessoas dentro do helicóptero que também serviu de ambulância: dois médicos e o piloto. Com o pouso e o tombamento da aeronave, apenas o piloto sofreu com ferimentos leves.

Em comunicado, um porta-voz do hospital afirmou que ninguém havia se machucado com gravidade com o pouso forçado e que o atendimento ao paciente não foi interrompido. As causas do acidente serão investigadas pela polícia local.