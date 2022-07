O Águia da Polícia Militar realizou na tarde desta quarta-feira (6) uma operação mais que especial. Um homem da cidade de Cardoso, região de Rio Preto, teria que passar por um transplante em São Paulo, mas o tempo de vida do órgão era curto, com a necessidade do paciente chegar no Hospital Leforte, no bairro da Liberdade, até as 14h30.

O paciente, de 31 anos, estava na estrada Washington Luís, perto de Rio Claro, sendo conduzido por uma ambulância , mas não daria tempo, já que era uma viagem longa e o trânsito na rodovia estava pesado. Foi quando o Águia foi acionado.

O Helicóptero Águia foi ao encontro do paciente, efetuou o resgate e levou ao hospital em tempo do procedimento do transplante. A ação proporcionou melhor tempo de resposta, encurtando o atendimento em aproximadamente 3 a 4 horas.