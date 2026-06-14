A exposição que conta parte da história da Gurgel pode ser visitada no Museu Histórico de Rio Claro até o final deste mês. A iniciativa celebra o centenário do fundador da montadora, o engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, que em 2026 faria 100 anos.

O público pode ver registros sobre a história da Gurgel, fotografias raras recuperadas com auxílio da IA, maquetes impressas em 3D, peças originais da época de atividade na fábrica e muito mais. Não há cobrança de ingresso.

A montadora Gurgel foi sediada no município rio-clarense e teve destaque em todo o Brasil produzindo veículos 100% nacionais. Entre outros feitos, João Amaral lançou em 1981, sob a marca Gurgel, o primeiro veículo elétrico da América Latina.

O Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga, vinculado à prefeitura de Rio Claro por meio da Secretaria Municipal de Cultura, fica na Avenida 2, esquina com a Rua 7, Centro.