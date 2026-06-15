Imagem ilustrativa. Foto: Arquivo JC

Evento em Rio Claro disponibiliza oportunidades em diversos setores e reúne 40 empresas na sede da Circ nesta quarta-feira

A Feira da Empregabilidade em Rio Claro chega à sua sétima edição nesta quarta-feira, dia 17 de junho, oferecendo cerca de 900 vagas de trabalho em diferentes setores produtivos. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico por meio do programa Conecta, contará com a participação de 40 empresas da cidade e da região, esgotando a capacidade planejada de atendimento corporativo.

Em entrevista ao Jornal Cidade, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Anderson Christofoletti, destacou que a iniciativa visa acelerar a inserção dos profissionais no mercado de trabalho. De acordo com o secretário, os candidatos que comparecerem ao local terão a oportunidade de passar por entrevistas imediatas com os recrutadores das empresas participantes.

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Cadastro digital e qualificação profissional

Para dinamizar o atendimento e evitar filas prolongadas, a orientação da organização é que os trabalhadores realizem previamente o cadastro digital de seus currículos no sistema Trampolim, acessível pelo endereço vagas.rioclaro.sp.gov.br. O cadastro na plataforma digital agiliza o encaminhamento direto para as bancas de entrevista. Quem tiver dificuldades com o acesso à internet poderá contar com o suporte presencial das equipes de triagem no próprio evento.

Além do atendimento em ambiente virtual, Christofoletti enfatizou a importância de levar vias impressas do currículo. As principais oportunidades da Feira da Empregabilidade em Rio Claro concentram-se nos segmentos da construção civil, que lidera as demandas locais, seguida pelas áreas de prestação de serviços e da indústria. Vagas voltadas para o comércio e para o setor de saúde também estarão disponíveis.

O secretário alertou que o nível de qualificação técnica e o desenvolvimento de competências socioemocionais continuam sendo os principais gargalos para o preenchimento total das vagas abertas nas edições anteriores. Para mitigar esse impacto, entidades voltadas à capacitação profissional estarão presentes na feira, auxiliando os cidadãos na identificação de cursos e parcerias estratégicas. O evento deste ano contará também com a cooperação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, assegurando postos de trabalho específicos para o público PCD.

O atendimento ao público ocorrerá das 9h às 15h, na sede da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc), localizada na Rua 3, esquina com a Avenida 12, na região central do município.