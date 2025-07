A classificação geral do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o segundo semestre de 2025 foi divulgado nesta segunda-feira (14) no site vestibular.fatec.sp.gov.br. A lista inclui todos os candidatos inscritos, com as notas por unidade, curso e período. Também é possível consultar o desempenho individual, conferindo as notas obtidas por disciplina e a nota da redação.

Ainda ontem, os classificados receberam a primeira convocação para matrículas. A requisição, com envio de documentos, deverá ser feita entre hoje (15) e 17 de julho, por meio do sistema disponível no site (veja legenda da foto).

Matrícula

A matrícula será feita de forma totalmente on-line, mediante envio dos documentos exigidos, nos formatos PDF, JPEG, JPG ou PNG.

A relação completa da documentação obrigatória está disponível no Manual do Candidato e inclui:

Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio

Documento de identidade com foto (RG, CIN, CRNM etc.)

CPF (ou documento que contenha o número)

Foto 3×4 recente

Quem solicitou pontuação acrescida por escolaridade pública deve comprovar, com histórico escolar ou declaração da escola, que cursou integralmente o Ensino Médio em instituições públicas.

As especificações sobre os documentos e demais orientações para o processo de matrícula estão disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria do Vestibular. Outras informações estão disponíveis no site vestibular.fatec.sp.gov.br ou pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596-9696 (demais localidades).