A vereadora Carol Gomes (Cidadania) está deixando a liderança do Governo do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) na Câmara Municipal. A mudança ocorre já a partir desta semana. Dias atrás, a coluna Farol JC repercutiu a possibilidade desse fato ocorrer, agora se confirmando.

De acordo com a parlamentar, em entrevista nessa segunda-feira (14) ao Jornal Cidade, ela e o chefe do Poder Executivo se reuniram na semana passada quando ela verbalizou a intenção de deixar o posto. A motivação da saída, segundo Carol, é por conta do seu próprio perfil de atuação dentro da Casa.

“Foi uma experiência muito positiva pro meu crescimento como legisladora. Trabalhar em equipe com a Câmara, ouvir os anseios dos vereadores e intermediá-los me fez enxergar as situações de uma forma mais humanizada, de querer ajudar mesmo, para que a Câmara e o Governo andassem em conjunto. Porém, eu tenho um perfil mais combativo. Não adianta ficar tentando me moldar a algo que não sou. Eu nasci assim e sempre serei assim. E esse perfil causava desconforto tanto em mim quanto no Executivo, em todas as vezes em que eu era mais incisiva com alguma situação dentro do Governo que me desagradava”, declarou à reportagem.

Apesar da saída da liderança, a vereadora manterá seu trabalho junto à base governista que é constituída pela maioria dos vereadores.

“Eu quero contribuir para que Rio Claro seja positiva, progressiva, que defenda os interesses da população e diversos setores, desde as minorias ao empresariado. Queremos gerar lucro e emprego na cidade, oportunidade para aqueles que não têm. E isso a gente só faz em conjunto, mostrando e apontando, uma gestão pró-ativa. Eu tenho esse espaço no Governo e eu quero ser ouvida, tenho propostas para mostrar e certeza de que juntos, com a base, vamos conseguir alcançar esse objetivo”, acrescenta a vereadora.

Hoje o prefeito Gustavo Perissinotto conseguiu costurar uma base na maioria do Poder Legislativo. E na avaliação de Carol, apesar de ser uma tratativa forte, os vereadores devem ter a liberdade de pontuar o que avaliam certo ou errado.

“Queremos que o Executivo prossiga bem. Consequentemente o Legislativo também e assim a cidade caminha bem. Todos querem ajudar”, finaliza ao Jornal Cidade.

Apoio

Dentro do Legislativo, prefeito tem a maioria dos vereadores na sua base governista de apoio aos projetos do Poder Executivo.