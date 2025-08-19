Foto: Governo do Estado de São Paulo

Defesa Civil do Estado alerta para calor acima da média e baixa umidade do ar

A partir de quarta-feira (20), o Estado de São Paulo deve registrar um período de calor atípico para o inverno, conhecido como “veranico”, fenômeno caracterizado por tempo seco e quente, que pode durar de 3 a 5 dias. Diferente de uma onda de calor, ele ocorre em pleno inverno, elevando as temperaturas a níveis semelhantes às do verão.

A previsão indica que uma massa de ar seco, associada a um bloqueio atmosférico, favorecerá a entrada de ventos quentes vindos do Norte e Nordeste, mantendo o tempo aberto e ensolarado. O fenômeno deve persistir pelo menos até o fim da semana.

Risco alto de queimadas – A Defesa Civil do Estado alerta que as condições previstas — tempo seco, baixa umidade e calor acima da média — aumentam significativamente o risco de queimadas. Esses incêndios podem se propagar rapidamente, causando prejuízos ambientais, danos à saúde e colocando vidas em risco.

É fundamental evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos, queimar lixo ou descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias. Em caso de incêndio, deve-se acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).

Operação SP Sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Segurança Pública e Defesa Civil do Estado. Além disso, conta com iniciativas e investimentos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), além da própria Semil e de suas vinculadas: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Fundação Florestal (FF).

Para cumprir seus objetivos, a Operação São Paulo Sem Fogo desenvolve uma série de atividades de forma permanente ao longo do ano, divididas em fases (verde, amarela e vermelha), conforme as necessidades e priorizações de cada período.