A chuva forte acompanhada de raios e dos ventos fortes que chegaram à 86.7 km/h por volta das 19h30 de segunda-feira (9), deixou vários bairros de Rio Claro sem energia elétrica. Foram registrados a queda de um poste, queda de árvores e de parte do antigo muro da Fepasa.

Com a força dos ventos, parte do muro da Fepasa localizado na Rua 3B com a Avenida 20A, bairro Vila Indaiá, caiu e deixando parte da calçada intransitável, fazendo com que os pedestres caminhassem pela beirada da rua. Funcionários da empresa relataram que por sorte não passava ninguém no local na hora da queda.

O morador Ivan Morais que reside nas imediações relatou que em sua casa a lona que cobria a piscina foi arrancada. “A força do vento foi tão grande que além da lona, vasos que tenho em casa também caíram. Foi um susto e tanto”.

Já no bairro Cidade Claret, na rua 19 entre as avenidas 8 e 6, um Ypê caiu sobre uma residência, danificando o poste padrão, cerca elétrica, parte do muro e o telhado. “Estamos sem energia na minha casa desde as 20 horas de segunda-feira. Estou indo comprar o poste padrão e contratar alguém para instalar, e esperar a Elektro fazer o ligamento.”, explica Murilo Botta, morador do imóvel que falou que após realizar todos os concertos irá ‘juntar’ as notas fiscais e entrar com ação de ressarcimento.

Em nota a Elektro informou que as equipes continuam atuando no restabelecimento do fornecimento de energia e que neste momento são casos pontuais e que o fornecimento de energia para grande parte dos clientes foi normalizado já na noite de segunda-feira (9).

Os bairros mais impactados pelo temporal foram: Centro, Jardim Residencial das Palmeiras, Jardim Guanabara, Jardim Centenário, Residencial Benjamim Castro, Residencial Bosques de Rio Claro, Parque Mãe Preta, bairro do Sobrado e Distrito de Batovi.

A empresa Rumo disse em nota que ventos fortes causaram a queda da parte de um muro na oficina de Rio Claro na noite de segunda-feira (9) e que ninguém ficou ferido e não houve danos materiais. As equipes de trabalho já realizaram a limpeza do local e a construção de um novo muro será iniciada nos próximos dias. A empresa irá utilizar tapumes provisoriamente até a conclusão das obras.