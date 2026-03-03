Cacá será sepultado nesta quarta-feira (4) no Cemitério São João Batista

Acontece na manhã desta quarta-feira (4) o velório e sepultamento de Ricardo Oliveira, mais conhecido como ‘Cacá’. O comerciante e proprietário do ‘Bar do Tatão’, localizado na Vila Martins, faleceu na segunda-feira (2) aos 48 anos.

A despedida começa às 09h00 no Velório Municipal e o sepultamento está marcado para às 14h00 no Cemitério São João Batista. Cacá estava no litoral paulista junto com a família quando ao entrar no mar passou mal e faleceu pouco tempo depois. Ele deixou a esposa Ariana Oliveira, dois filhos, a mãe, irmãos e inúmeros amigos.

