Acontece na manhã desta quarta-feira (4) o velório e sepultamento de Ricardo Oliveira, mais conhecido como ‘Cacá’. O comerciante e proprietário do ‘Bar do Tatão’, localizado na Vila Martins, faleceu na segunda-feira (2) aos 48 anos.
A despedida começa às 09h00 no Velório Municipal e o sepultamento está marcado para às 14h00 no Cemitério São João Batista. Cacá estava no litoral paulista junto com a família quando ao entrar no mar passou mal e faleceu pouco tempo depois. Ele deixou a esposa Ariana Oliveira, dois filhos, a mãe, irmãos e inúmeros amigos.