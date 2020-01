Velo tem retorno de Samuel e mais dois nomes anunciados

O Velo Clube terá em campo para a disputa da Série A-3 o reforço de um jovem promissor que retorna ao time após passagem pelo Atlético Mineiro. O atacante Samuel Ethor, de 18 anos, foi revelado pelo Velo em 2019, quando jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela base e, posteriormente, a Copa Paulista, já com o elenco profissional. Após o final da competição, Samuel foi emprestado ao Atlético-MG, onde disputou jogos pelas categorias de base.

Segundo o presidente do Velo, Reginaldo Breda, o Atlético-MG decidiu disputar a Copinha 2020 com jogadores nascidos no ano 2000 e, como Samuel é nascido em 2001, ele decidiu voltar ao Velo, onde terá a chance de jogar a Série A-3 do Campeonato Paulista.

“A volta do Samuel foi uma grata surpresa para nós. Foi algo que não esperávamos, mas que certamente acrescenta muito ao Velo para a A-3”, comentou Breda, que ainda afirmou que, depois do Paulista, deve retomar o contato com o Atlético-MG para definir a situação futura de Samuel.

Jogando pela base do Velo em 2019, Samuel atuou em 21 partidas e marcou cinco gols, pelo profissional o jogador não chegou a balançar as redes na Copa Paulista, mas teve boas atuações nas oportunidades que foram dadas pelo treinador Fernando Souza.

O atacante já está em Rio Claro e integrado ao restante do elenco rubro-verde, que segue na preparação para a temporada 2020, que começa oficialmente no dia 25 de janeiro, quando o Velo enfrentará o Olímpia na estreia da Série A-3.

Outros reforços

Além do retorno de Samuel, o Velo anunciou outros reforços nas últimas semanas. Logo após o Natal, a diretoria velista havia confirmado a chegada do atacante Edu Gonçalves, de 29 anos, que deve suprir a saída de Chuck e já treina sob os comandos de Cléber Gaúcho.

Outro nome informado à reportagem do JC pelo presidente do Velo, Reginaldo Breda, é o do volante Arthur, de 28 anos, que estava no Mixto-MT e tem passagens por diversos times do interior paulista, como Ferroviária, Rio Branco e Paulista de Jundiaí.

Segundo Breda, o Velo Clube não deve mais se movimentar tanto no mercado antes do início da A-3. Diretoria e comissão técnica acreditam estarem com o elenco fechado e que as saídas de jogadores foram supridas com as contratações feitas.