Velo perde no Benitão para o Desportivo Brasil

Pela 3ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, o Velo Clube recebeu o Desportivo Brasil no Estádio Benito Agnelo Castellano. Os donos da casa foram surpreendidos logo aos 4 minutos do primeiro tempo com o gol dos visitantes. Em uma saída errada, Felipe Codo entregou a bola nos pés do adversário. O passe foi dado para Caio Vieira que chutou sem chance de defesa para o goleiro rubro-verde: Velo 0 x 1 Desportivo Brasil. A desvantagem não desanimou o Velo Clube que acelerou dentro de campo em busca do empate. Porém um novo erro na saída de bola complicou mais ainda o Velo Clube. Lynneeker ficou com a sobra, chutou bem e fez o segundo gol do Desportivo Brasil: 2 a 0 aos 28 minutos.

Na etapa complementar as equipes voltaram com a mesma formação do primeiro tempo. Quem precisava ir ao ataque era o Velo Clube mas quem se destacava na maioria das jogadas era o Desportivo Brasil. A medida que o tempo passava o rubro-verde se complicava mais e o adversário passou a se fechar em campo para garantir o placar. Sem encontrar espaço os donos da casa acabaram conhecendo a primeira derrota na competição.

**Público: 481 **Renda: R$ 4.825,00