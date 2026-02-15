Foto: Guilherme Figueiredo

O JC e a Alugtec transmitem ao vivo no YouTube e Facebook do Jornal Cidade e também na rádio JC FM 89,1.

Neste domingo (15) o Velo Clube enfrenta o Santos na Vila Belmiro, às 20h30 pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista. O Velo Clube chega nessa rodada pressionado, dentro da zona de rebaixamento, porém uma simples vitória contra o Santos garante o Rubro Verde na A1 de 2027.

Com apenas dois gols marcados e cinco pontos somados na competição, a missão nesta noite é buscar não repetir erros e trazer três pontos diante de uma equipe na elite do cenário nacional.

O Santos vem de uma temporada conturbada e também entra pressionado, com apenas duas vitórias em 2026, o treinador argentino Vojvoda e seu elenco precisa vencer e ainda sim depende de uma combinação de resultados para avançar até as quartas de finais.

Além de todos esses elementos, o jogo ganhou mais um grande fator, que é a provável estreia em 2026, do atacante Neymar, que se recupera de contusão. Fora de campo, o nome de Neymar vem repercutindo nas redes sociais, devido ao video em que uma torcida organizada entra no Benitão para conversar com o elenco e comissão técnica, e citam o atacante do Santos.