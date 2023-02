Foto – Pedrinho Sarti

Acontece hoje (11) às 15h no estádio Augusto Schmidt Filho o dérbi rio-clarense de número 145 da história entre Rio Claro FC e Velo Clube. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 e é disputa direta pela classificação, já que o Azulão é o sétimo colocado com 11 pontos e o Rubro-verde o nono com 10.

A Rádio Jovem Pan News transmite a partida a partir das 14h30. Ouça nos 1410AM, Facebook e Youtube do Jornal Cidade.

Estará em jogo mais uma vez o tabu do Rio Claro FC de não perder para o Velo Clube há quase 32 anos. A última vitória velista, em jogos oficiais, foi em 21 de abril de 1991 por 2 a 0 pela segunda divisão do futebol paulista. Desde então foram sete vitórias do Rio Claro FC e sete empates. No total dos confrontos são: 53 vitórias do Rubro-verde, 48 do Azulão e 43 empates.

No jogo de hoje, Alberto Felix, técnico do Velo, e João Vallim, do Rio Claro, estarão frente a frente em mais um dérbi. Em 2021, também pela fase de classificação do estadual, Alberto comandando o Azulão superou João Vallim, no Rubro-verde, por 4 a 3 em jogo disputado em Santa Bárbara D’Oeste.

Alberto Felix tem hoje a chance de se tornar o técnico que venceu o clássico pelos dois times. Ele destaca a importância da vitória para a sequência da competição e para os torcedores velistas.

“É um confronto de muita rivalidade, onde o Velo tem uma vantagem favorável em número de vitórias ao longo de toda história, mas que nos últimos tempos existe um tabu da nossa equipe não vencer o Rio Claro. É muito importante não só para quebra desse tabu, mas também em relação à classificação dentro do campeonato. Consequentemente esperamos poder dar essa alegria aos torcedores velistas que esperam há tanto tempo. É um jogo especial e não podemos medir esforços para vencer essa partida”, disse Alberto Felix.

Já João Vallim ressalta que o dérbi é um jogo diferente por se tratar de um clássico da cidade. O técnico afirma que o Azulão irá buscar a vitória desde o início do jogo.

“É um clássico diferente, são dois times da mesma cidade jogando, um jogo especial com certeza. O primeiro objetivo é a vitória, os três pontos, isso é o mais importante para se manter no topo da tabela e buscar a classificação o mais rápido possível. Em segundo vem a rivalidade, então teremos que buscar a vitória do começo ao fim e claro aliado à responsabilidade de ter esse tabu de não perder, então vamos em busca de mantê-lo. Estou defendendo hoje o Rio Claro, já disputei pelo Velo Clube e empatei, e agora com a cores do Azulão vamos em busca da vitória”, disse João Vallim.

Para o duelo, o Rubro-verde não tem desfalques da equipe que vem atuando como titular e deve ir a campo com: Lucas (Gabriel Felix), Ynaiã, Betão, Heverton (Sosa), Matheus Nunes, Ítalo, Franco, Felipinho, Thiago Rubim, Léo Castro e Denner Nascimento (Douglas Skilo).

No Azulão um desfalque confirmado do volante Elias Ceará, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Jadson é dúvida após ser substituído no intervalo do último jogo com um desconforto muscular. Sendo assim, um provável Azulão: Victor Golas, Alisson, Roger Bernardo, Gustavo, César, Alyson Dutra, Batista, Romarinho, Cesinha Belli, Gustavo Sapeka, Jadson (Patrick Alves).

Os ingressos para partida seguem à venda na bilheteria do Schmidtão no valor de R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 meia-entrada.