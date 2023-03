Rubro-verde precisa vencer o Norusca, no Alfredo de Castilho, por um gol para levar a decisão das quartas para os pênaltis.

Nesta terça-feira (21), às 21h, Velo Clube e Noroeste disputam no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, o jogo da volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. Com a vitória no jogo de ida em Rio Claro por 1 a 0, o Norusca joga pelo empate, já o Rubro-verde precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois para avançar de forma direta para semifinal. Para a partida, o técnico Alberto Felix não contará com o volante Ítalo, que foi expulso no jogo de ida. Adriano, que foi contratado para o mata-mata, deve ficar com a vaga.

“Será a segunda parte desse confronto onde precisaremos reverter essa vantagem de um gol. Tirando por base o que aconteceu no primeiro jogo, mostrou que temos totais condições de reverter. No primeiro tempo fomos muito prejudicados pela arbitragem, pois tivemos um pênalti apontado pelo VAR que o juiz não confirmou, após alegar impedimento em um suposto toque de cabeça do Thiago Rubim, que não aconteceu, e no segundo tempo a expulsão com dois minutos de forma injusta do Ítalo, quando tivemos que jogar mais de 50 minutos sem um jogador. Estamos confiantes em conquistar nosso objetivo e hoje a preocupação maior é de como será o comportamento da arbitragem, mas vamos à luta para conquistar a nossa classificação”, disse o técnico Alberto Felix.

Um provável Velo para partida tem: Gabriel Felix, Ynaiã, Heverton, Alexandre Carvalho, Marcílio, Adriano, Franco, Felipinho, Denner Nascimento, Douglas Skilo e Léo Castro.

Pelo lado do Norusca, o técnico Moisés Egert terá dois retornos. O volante Regis Potiguar e o lateral-esquerdo Raphael Soares retornam de suspensão.

Um provável Norusca tem: Pablo; Maycon, Luizão e Hygor Ribeiro (Raphael Soares);Jhon Egito (Regis Potiguar), Diego Maia, Jonatas Paulista, Blade e Erick Varão; Luiz Thiago e Carlão.

lbert Estevam da Silva, de 39 anos, será o árbitro na partida de jogo. No VAR, Márcio Henrique de Gois será o comandante. O árbitro principal apitou seis jogos da Série A-2, mais recentemente Comercial 1×1 Ponte Preta pelo jogo de ida das quartas de final.

Ingressos

Os ingressos custam R$ 40,00 para arquibancada geral. A cadeira coberta custa R$ 50 e o setor de Tribuna (mais próximo do gramado) tem o valor de R$ 80. Crianças até 6 anos têm entrada gratuita. As torcidas organizadas Geral do Velo e Veloucura estão organizando caravanas para acompanhar a partida em Bauru. Mais informações pela página das organizadas no Facebook.