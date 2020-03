O Velo Clube recebeu o Nacional na noite de hoje(4) no estádio Benitão e venceu por 2 a 1 pela nona rodada da competição.

O Velo Clube pressionou o adversário durante os 35 minutos do primeiro tempo criando diversas chances de gol que esbarram no goleiro Luiz Henrique e na falta de pontaria.



No primeiro ataque do time da capital após cruzamento Índio escorou pro fundo do gol abrindo o placar no Benitão.



O gol de empate do Velo saiu logo aos seis minutos do primeiro tempo em chute forte de Lucas Duni que acertou o canto do goleiro. O Velo seguiu pressionando e aos 29 minutos o próprio Everton recebeu dentro da pequena área e tocou na saída do goleiro virando o jogo pro Rubro-verde.