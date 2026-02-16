Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Após derrota na Baixada Santista, o Velo Clube não consegue evitar o descenso e agora foca na disputa da Copa do Brasil contra o Vasco-AC

O Velo Clube enfrentou o Santos na Baixada Santista neste domingo (15) com a missão de vencer para garantir a permanência na elite, mas acabou derrotado e teve seu rebaixamento confirmado.

A desilusão do torcedor velista começou cedo, apesar de uma chance inicial com Norton, que parou em grande defesa de Gabriel Brazão após aproveitar um arremesso lateral.

Domínio santista no primeiro tempo

Após o susto inicial, o Santos assumiu o controle total da partida. Aos 22 minutos, Gabriel aproveitou uma cobrança de escanteio para abrir o placar para o time da casa.

O domínio continuou com Gabriel servindo Moisés, que ampliou a vantagem. Ainda na primeira etapa, Thaciano marcou o terceiro gol do Peixe após novo cruzamento na área do Velo Clube.

Expulsão e goleada na etapa final

No segundo tempo, a situação do Galo Vermelho se complicou ainda mais. Aos 11 minutos, Luiz Otávio foi expulso, deixando a equipe com um jogador a menos em campo.

O Santos aproveitou os espaços e ampliou com um belo chute de Gabriel Menino. Gabriel marcou o quinto em chute colocado e Rollheiser fechou a conta, selando a derrota trágica do Rubro-Verde.

Próximo compromisso do Velo Clube

Com o rebaixamento para a Série A2 decretado, o clube agora vira a chave para as competições nacionais. O time viaja até o Acre para enfrentar o Vasco-AC.

A partida acontece na próxima quinta-feira (19), às 21h, válida pela Copa do Brasil. O objetivo é buscar a reabilitação imediata após o desfecho negativo no estadual.