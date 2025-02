Time celebrou a última partida e a permanência na divisão junto com a torcida. Foto: Matheus Sciamana

Rubro-Verde garante continuidade histórica no Campeonato Paulista Série A1 após vitória no final da primeira fase

O Velo Clube encerrou sua participação no Campeonato Paulista Série A1 com gostinho vitorioso: o Rubro-Verde continua no Paulistão e disputará mais uma vez a competição no próximo ano de 2026. Além disso, conquistou acesso para disputar pela primeira vez na sua história um campeonato nacional: o Brasileiro Série D.

Jogando em casa no domingo (23), no Estádio Benito Agnelo Castellano, o Benitão, o Velo recebeu o Água Santa. A partida pela última rodada da primeira fase foi finalizada por 1 a 0 contra o adversário – time que acabou rebaixado ao lado da Inter de Limeira. O gol da vitória foi marcado por Sillas, camisa 10 do Galo Vermelho aos 40 minutos do primeiro tempo.

Fotos: Matheus Sciamana

O Rubro-Verde também encerra essa fase do Paulistão com um número importante: Daniel Amorim leva o título de segundo maior artilheiro da competição, com seis gols, atrás somente de Guilherme, do Santos, que marcou 10 gols. O técnico do Galo Vermelho, Guilherme Alves, falou sobre a consagração do time na A1 e sobre sua permanência no time, já que a torcida o coloca como o maior técnico do time.

“Obviamente que os resultados que trouxemos junto com os atletas desde 2024 nos coloca num posto de discussão de quem é o maior. Eu sou um treinador que de qualquer maneira já estou na história do Velo, mas respeito muito quem passou antes por aqui. É importante dizer. E sobre qual jogador vai ficar ou não, e sobre a minha pessoa, quem tem que responder é o gestor, João Marcondelli”, afirmou.

Guilherme Alves entrou para a história do Velo Clube. Foto: Matheus Sciamana

O Velo encerra a participação deste ano na Série A1 com 13 pontos na tabela, na 11ª colocação, a frente da Portuguesa, Botafogo RP, Noroeste, Água Santa e Inter de Limeira. O time, em nota publicada nas redes sociais, comemorou o resultado. “O Velo sabe seu lugar e agora é na elite do futebol paulista e na Série D do Brasileirão. Todos (atletas, diretoria, comissão, treinadores, torcedores) entenderam e colaboraram para estarmos aqui. Por isso terminamos o Paulistão em festa, cumprindo o objetivo e sabendo que a caminhada é longa, mas que é importante continuar andando para frente”, finaliza.