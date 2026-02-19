Foto: Guilherme Figueiredo

Após o rebaixamento no Paulistão, o Velo Clube inicia sua trajetória inédita em competições nacionais enfrentando o Vasco-AC pela primeira fase da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (19), o Velo Clube faz sua estreia histórica em competições nacionais ao enfrentar o Vasco-AC. A partida, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, acontece às 21h, no Estádio da Floresta, em Rio Branco, no Acre.

Apesar da importância do confronto, o clima no Rubro-Verde é de reconstrução. O jogo ocorre logo após o traumático rebaixamento da equipe na Série A1 do Paulistão, selado com uma derrota por 6 a 0 para o Santos na Vila Belmiro.

Reformulação do elenco para a Copa do Brasil

O grupo que disputa a Copa do Brasil e a futura Série D do Brasileiro deve passar por mudanças profundas. Em entrevista anterior à Rádio JC FM, o vice-presidente João Marcondelli antecipou que apenas uma base de sete ou oito atletas deve permanecer para a sequência da temporada.

Algumas baixas já são certas no elenco. O goleiro Marcelo Carné utilizou suas redes sociais para se despedir oficialmente do clube. Além dele, jogadores como Ynaiã, Marcelo, Caíque, Islan, Luiz Otavio, Rodrigo Oliveira e Gabriel Mancha possuem vínculo com o Velo Clube somente até esta sexta-feira (20), segundo dados da FPF.

Contratos e transmissão da partida

Atualmente, apenas nove atletas possuem contratos mais longos, estendendo-se ao menos até agosto: Adriano, Jhoninha, Léo Steffen, Lucas Duni, Mateus Norton, Paulo Vitor, Rodrigo Alves, Ruan e Sillas. A utilização dos jogadores com contrato prestes a vencer é a principal dúvida técnica para o duelo no Acre.

Para o torcedor que deseja acompanhar a Copa do Brasil, o Jornal Cidade, em parceria com a Alugtec, transmite o jogo entre Velo Clube e Vasco-AC ao vivo. A jornada esportiva começa às 20h30 na rádio JC FM 89.1 e também no canal oficial do YouTube do Jornal Cidade de Rio Claro.