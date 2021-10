A Federação Paulista de Futebol divulgou sexta (8) a tabela da segunda fase do Paulista Sub-20. O Velo Clube estreia no próximo dia 16 contra o Corinthians no Benitão às 15h, na segunda rodada no de 21 o time velista encara o XV de Jaú às 15h fora de casa, no dia 28 às 15h o Rubro-verde visita o São Caetano no ABC às 15h no fim do primeiro turno.

No returno no dia 4 de novembro às 15h o time velista recebe o São Caetano, no dia 11 de novembro às 11h encara o XV de Jaú no Benitão e no dia 15 de novembro às 15h encerra a 2ª fase contra o Corinthians em SP.