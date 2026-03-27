Velo Clube x Noroeste pelo Paulistão. Equipes se enfrentam novamente na Série D do Campeonato Brasileiro. Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Equipe comandada por Cléber Gaúcho conta com remanescentes, reforços de diversos clubes e jovens das categorias de base

O Velo Clube anunciou oficialmente o elenco que irá disputar a Série D do Campeonato Brasileiro em 2026. A montagem do grupo foca na manutenção de peças que já conhecem a estrutura do Rubro-Verde, somada à chegada de atletas experientes e a promoção de jovens talentos das categorias de base para a competição nacional.

Entre os goleiros, a experiência e a continuidade dão o tom do setor. Paulo Vitor, de 35 anos, e Léo Steffen, de 26 anos, seguem na equipe e disputam a titularidade sob o comando do técnico Cléber Gaúcho.

Foto: Reprodução/Velo Clube

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Reforços e base na linha defensiva

Na zaga, o Velo Clube trouxe novidades como Carlos Henrique, de 22 anos (ex-Caxias), e Sérgio, de 33 anos, que disputou a Série A2 pelo Osasco Audax. Eles se juntam aos remanescentes Lucas Mingoti (26 anos) e Timbó (20 anos). O jovem Paulo, de 18 anos, foi promovido da base para completar o setor.

Para as laterais, chegaram Pacajus (33 anos), vindo do Anapolina-GO, e Josué (25 anos), ex-Novo Hamburgo. O elenco ainda conta com Breno (19 anos) e Ruan (27 anos), além de Aquila, de apenas 17 anos, que sobe da base velista.

Meio de campo e ataque

No setor central, o Rubro-Verde mantém Norton (29 anos) e Baggio (30 anos). Os novos contratados para a Série D do Campeonato Brasileiro são Anderson Recife (29 anos, ex-GE Brasil), Magalhães (23 anos, ex-Jabaquara) e Vinícius Toledo (21 anos, vindo do CSA). O jovem Rair, de 17 anos, também integra o grupo principal.

O ataque terá a permanência de Sillas (30 anos), Jhoninha (24 anos) e Lucas Duni (26 anos). As novidades são Canela (26 anos) para a ponta esquerda e Davi Lima (26 anos), vindo do Real Noroeste, onde marcou quatro gols nesta temporada. Joaquim (18 anos) e Romarinho (17 anos) completam as opções ofensivas vindas da base.