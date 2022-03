Jogo contou com quatro pênaltis e gol de empate do Rio Claro saiu aos 51 minutos do segundo tempo

Mais um confronto das quartas de final do Paulistão A2 teve início neste domingo (27). Velo Clube e Rio Claro fizeram o clássico no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, e empataram por 2 a 2. A partida contou com quatro pênaltis e gol aos 51 minutos do segundo tempo.

Agora, os dois times precisam da vitória para avançarem às semifinais. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (30), às 15h, no Estádio Dr. Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro.

O primeiro tempo começou de forma bem movimentada com os dois times buscando o ataque. O Velo chegou mais nas bolas paradas, mas foi o Rio Claro o primeiro a finalizar. Peixoto arriscou de fora da área, mas a bola subiu demais.

Até que aos 13 minutos o Velo Clube teve pênalti a seu favor. Felipinho foi derrubado e Léo Gobo foi para a cobrança. O zagueiro, porém, mandou na trave. Mas o tempo de lamentação foi pouco, pois aos 17 Felipinho sofreu outro pênalti. Dessa vez, ele mesmo foi para a cobrança e converteu aos 21 minutos.

O tempo de comemoração também foi muito rápido. Apenas dois minutos depois o Rio Claro empatou. O goleiro deu chutão e a bola chegou em Felipe Pará na entrada da área, que chutou de primeira e empatou.

Mas aos 43 o Velo Clube voltou à frente do placar em novo pênalti. Desta vez, Felipinho chutou da entrada da área e a bola tocou no braço de Raul. O pênalti foi confirmado após revisão no VAR. Na cobrança, Felipinho cobrou novamente no lado esquerdo do goleiro, que pulou no canto certo, mas não conseguiu defender.

O segundo tempo foi mais tranquilo. Apesar da melhora, o Rio Claro não conseguia chances claras. O Velo Clube passou a ter mais cuidado para não deixar sua defesa exposta. Aos 24, o Rio Claro quase marcou sem querer. Cesinha cruzou da esquerda, mas a bola foi fechada e bateu no travessão.

Dez minutos depois, o Rio Claro chegou novamente com perigo. Thiago recebeu por cima dentro da área e tentou completar de carrinho, mas não alcançou a bola.

E quando tudo parecia definido, o Rio Claro teve um pênalti aos 49 minutos em chute de Crispim que pegou no braço de Kayo Soares. O volante levou o segundo amarelo e foi expulso. Na cobrança, Thiago bateu forte no meio do gol e definiu o empate.