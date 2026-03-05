Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Após empate sem gols no estádio Benitão, o Velo Clube caiu nas penalidades diante do Vila Nova; equipe de Rio Claro encerra sua participação histórica no torneio

O Velo Clube encerrou sua participação na Copa do Brasil na noite de quarta-feira ao ser superado pelo Vila Nova. O time goiano venceu por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar.

A partida decisiva ocorreu no estádio Benitão, em Rio Claro. Em sua primeira participação no torneio nacional, o Rubro-Verde havia alcançado a segunda fase após eliminar o Vasco-AC, também em uma disputa de penalidades.

Destaques da partida no Benitão

O principal nome do confronto foi o goleiro Dalberson, do Vila Nova. Ele foi decisivo ao longo dos noventa minutos e brilhou novamente nas cobranças finais, defendendo os chutes de Marcelo Augusto e Rodrigo Oliveira, do Velo Clube.

Empurrado pela torcida rio-clarense, o Velo começou melhor o jogo. A equipe criou boas oportunidades, especialmente em finalizações de Rodrigo Alves e Luca Duni, mas parou nas intervenções do arqueiro adversário.

Pressão e decisão nas penalidades

Na etapa final, o Vila Nova passou a pressionar com mais intensidade. O time visitante exigiu defesas importantes do goleiro Paulo Vitor, mantendo o placar inalterado até o apito final do árbitro.

Com o empate persistente, a definição da vaga foi para os pênaltis, onde os goianos garantiram a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O time de Rio Claro lutou até o fim, mas não converteu todas as cobranças.

Premiação e transmissão do JC

Apesar da eliminação, o Velo Clube se despede da competição com uma premiação acumulada de R$ 1,23 milhão pela campanha. O valor é referente à participação do clube até a segunda fase do torneio.

Apesar da eliminação, o Velo Clube se despede da competição com uma premiação acumulada de R$ 1,23 milhão pela campanha. O valor é referente à participação do clube até a segunda fase do torneio.