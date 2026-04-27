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Deslocamento de sistema frontal traz aumento da nebulosidade e queda nas temperaturas em Rio Claro e região

A previsão do tempo em Rio Claro indica que a semana começa sob influência de instabilidade climática em todo o estado de São Paulo. De acordo com informações do IPMet, essa condição deve persistir até a próxima quarta-feira (29), motivada pelo deslocamento de um sistema frontal pelo território paulista.

A tendência meteorológica aponta para um aumento considerável da nebulosidade, com ocorrência de chuvas e trovoadas isoladas. Os volumes mais significativos de precipitação são esperados para as regiões sul e leste do estado de São Paulo durante este período.

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Temperaturas e registros na Unesp Rio Claro

Em relação às temperaturas, a previsão do tempo em Rio Claro sinaliza um leve declínio nos termômetros nos próximos dias. Na manhã desta segunda-feira (27), a estação meteorológica instalada no campus da Unesp registrou a temperatura mínima de 17.8°C.

Para o decorrer do dia, a máxima prevista é de 31°C. Os dados técnicos são fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), que monitora as variações climáticas locais.