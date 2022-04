Folhapress

Os relatos diários de pessoas que tiveram seus celulares furtados ou roubados são motivo de preocupação para cidadãos espalhados por todo o país. Com o aparelho em mãos, os criminosos podem acessar contas bancárias, redes sociais, efetuar transações financeiras e roubar dados pessoais, causando sérios prejuízos à vítima.

Então, o que é possível fazer para proteger o conteúdo do celular em caso de roubo ou furto?

Segundo os especialistas ouvidos pela reportagem, algumas ações são fundamentais para tentar evitar danos maiores do que o inicial, que é a perda do telefone.

“Se seu celular foi furtado, roubado ou você o perdeu, a primeira coisa que deve ser feita é ligar para a sua operadora, informar o que aconteceu e pedir o bloqueio do seu chip. Você também deve passar o IMEI do seu celular e pedir o bloqueio do aparelho”, afirma Raphael Tedesco, gerente de alianças em cibersegurança da NSFOCUS na América Latina.

O IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel, em português) é o número de identificação do seu telefone. Ele é único e pode ser encontrado na caixa original do celular. Também é possível descobrir qual o IMEI do seu aparelho ao acessar as configurações do dispositivo ou ao digitar o código *#06# no teclado do telefone como se estivesse fazendo uma ligação. O número aparecerá na tela.

Para Thiago Bordini, chefe de inteligência cibernética da Axur, empresa de segurança digital, o passo seguinte deve ser trocar sua senha de acesso do ID do Google ou da Apple.

“É necessário trocar as senhas, principalmente, dos e-mails e das contas da Apple, para Iphones, ou do Google, para Android, para evitar que os criminosos realizem alterações de senhas ou de configurações do celular e dos aplicativos instalados no aparelho”, diz Bordini.

Também é possível bloquear ou apagar os dados do celular de forma remota por meio dos sites android.com/find ou icloud.com.

Outra providência importante a ser tomada é entrar em contato com o banco do qual é cliente, informar que teve seu aparelho furtado ou roubado e solicitar imediatamente o bloqueio do seu aplicativo e de seus cartões para evitar que os criminosos efetuem transações ou compras em seu nome.

Bordini indica ainda que as ações para bloqueio do chip, celular e das contas devem ser realizadas o mais rápido possível.

“Essas atitudes precisam ser tomadas o mais rápido que a pessoa puder. Talvez em dez ou quinze minutos. Não é possível demorar muito porque pode ser tarde demais. Além disso, é importante registrar um boletim de ocorrência porque será ele quem vai te resguardar de problemas futuros, de repente uma cobrança indevida, de um bem contratado em seu nome. Com o B.O. você consegue provar que foi furtado, que não foi você quem fez aquilo”, diz o chefe de inteligência cibernética da Axur.

DICAS DE PREVENÇÃO

Os especialistas apontam ainda que existem medidas simples que ajudam a evitar que os criminosos consigam usar os celulares como ferramentas para obter dinheiro ou dados das vítimas.

Tanto Tedesco quando Bordini não aconselham os usuários a deixarem cadastrado o próprio número para receber SMS como fator secundário para autenticação de contas.

“Você pode manter um celular extra que tenha o mesmo sistema operacional do que você usa diariamente. Pode ser aquele aparelho mais antigo, que você não usa mais. Em vez de vendê-lo, deixe-o guardado com um chip apenas para fazer essas autenticações por SMS de contas e-mails, token de criptomoedas. Assim, se o criminoso tentar redefinir alguma senha, a mensagem chegará em outro celular e ele não vai conseguir atingir seu objetivo”, afirma Tedesco.

Bordini afirma que é possível utilizar aplicativos que criam um número de telefone virtual para realizar essa autenticação em dois fatores.

“Você pode usar o número virtual gerado pelos aplicativos apenas para autenticação de contas de e-mail, redes sociais, WhatsApp. Assim, se você tiver o celular roubado, você pode ter acesso a esse aplicativo e evitar que a mensagem de SMS chegue à pessoa que está em posse do seu celular”, diz o especialista.

Há também a opção de ativar o PIN do chip. O PIN é um código que pode bloquear ou desbloquear o chip da operadora. Se a função for ativada em seu celular, será necessário digitar essa senha toda vez que o usuário ligar ou reiniciar o telefone, ou colocar o chip em outro aparelho.

Cada operadora tem um PIN padrão. Na Claro, o código é 3636, enquanto para a Tim é 1010. Já a Vivo utiliza o número 8486 e a OI o 8888. No entanto, ao ativar a função, o usuário pode alterar essa sequência numérica e registrar uma de sua preferência.

OUTRAS DICAS

Atualize o software e os aplicativos do celular com frequência

Utilize senhas complexas que misturem letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos

Não deixe senhas anotadas em aplicativos do aparelho

Evite baixar aplicativos que serão pouco utilizados, mas que dão acesso a informações importantes como contas de investimentos

Não armazene imagens de cartões bancários

Evite a utilização de recursos que completem senhas