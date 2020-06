A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atendem neste fim de tarde de segunda-feira (1º) a uma ocorrência de incêndio em um veículo Ford K, na Avenida 60, no bairro São Miguel. Segundo as primeiras informações, dentro do carro havia uma garota que cumpre prisão domiciliar e estava fora da residência, o que não poderia ocorrer.

Em determinado momento, transitando pelo bairro, ela se deparou com a PM e fugiu. De tanto que acelerou, o motor do veículo esquentou e acabou se incendiando. Os bombeiros contiveram as chamas e a PM segue atendendo a ocorrência. Mais informações você confere na edição impressa do JC nesta terça-feira (2).