Um veículo furtado foi encontrado integralmente queimado às margens da BR-127, no km 10, no distrito de Assistência, em Rio Claro, na noite dessa quarta-feira (27). O carro, um Volkswagen Gol ano 1999, já possuía registro de furto. De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no dia 11 de agosto, a vítima relatou que havia estacionado o veículo da esposa em frente à casa da filha e, ao retornar cerca de uma hora depois, constatou que o carro havia desaparecido.

Segundo a subprefeitura da região, que acionou a Guarda Civil Municipal, a placa do veículo foi localizada no local, mas o estado de destruição impediu a identificação da numeração do chassi. Diante disso, as autoridades solicitaram perícia do Instituto de Criminalística para fotografar o automóvel e tentar confirmar sinais identificadores. O carro foi formalmente apreendido por meio de auto de exibição e apreensão. A investigação seguirá para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelo furto e pela queima do veículo.