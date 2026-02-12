Foto: Guilherme Figueiredo

Partida única entre Vasco-AC e Velo Clube acontece na Arena da Floresta, em Rio Branco; empate leva a decisão para os pênaltis na primeira fase da competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou oficialmente todos os detalhes do confronto entre Vasco do Acre e Velo Clube pela Copa do Brasil 2026. A definição ocorreu conforme a posição das equipes no ranking da entidade e sorteio prévio.

Ficou determinado que o Vasco-AC terá o mando de campo nesta etapa inicial. O jogo será realizado na próxima quinta-feira (19), às 21h, no Estádio Arena da Floresta, localizado em Rio Branco, no Acre.

Regulamento da primeira fase da Copa do Brasil

Neste ano, a primeira fase da Copa do Brasil será disputada em jogo único e não contará com prorrogação. Dessa forma, em caso de igualdade no placar durante o tempo regulamentar, o classificado será definido na disputa por pênaltis.

O sorteio também já projetou o chaveamento para a sequência do torneio nacional. O vencedor do duelo entre Vasco do Acre e Velo Clube enfrentará o Vila Nova-GO na segunda fase, novamente em partida única.

Próximos desafios do Velo Clube

Caso o Velo Clube avance na competição, o mando de campo contra o Vila Nova será da equipe rio-clarense. O confronto ocorreria no Estádio Benitão, com datas previstas pela CBF para os dias 25 ou 26 de fevereiro, ou 4 e 5 de março.

Antes da estreia nacional, o Rubro-Verde foca na definição do Paulistão. O Velo enfrenta o Santos neste domingo (15), às 20h30, na Vila Belmiro. A equipe precisa da vitória para evitar o rebaixamento à Série A2 de 2027.