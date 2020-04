O Governador Geraldo Alckmin, participa da inauguração da nova área do pronto-socorro do Instituto do Coração em São Paulo. DATA 27/04/2017. LOCAL: São Paulo/SP. FOTO: Diogo Moreira

A Vara do Trabalho de Rio Claro atendeu a um pedido da Prefeitura Municipal quanto à liberação de um recurso de R$ 1,5 milhão, que reúne valores depositados referentes a multas pelo descumprimento de decisão judicial em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), para que o município possa utilizar no enfrentamento ao coronavírus.

A solicitação da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, através do titular Rodrigo Ragghiante, foi atendida pelo juiz do trabalho Lucas Falasqui. “Em razão da declaração de pandemia do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde, faz-se necessária a adoção de medidas urgentes que busquem de alguma forma auxiliar na contenção da disseminação da doença”, asseverou o juiz. Do total, R$ 1 milhão está sendo destinado para o Poder Executivo construir um hospital de campanha contra a Covid-19 com a previsão de algumas dezenas de leitos. Outros R$ 500 mil serão encaminhados à Santa Casa de Misericórdia para aquisição de respiradores e para ampliação de leitos. O prefeito Juninho da Padaria (DEM) agradeceu à Vara do Trabalho pela liberação e afirmou que o recurso será acrescentado às demais verbas que estão sendo articuladas para esta finalidade do hospital de campanha. Estima-se que serão necessários cerca de R$ 3 milhões para o projeto e um local já foi designado na região central para tal.