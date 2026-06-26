Leão não terá Matheus Bonfim, Gemadinha e Pastor na próxima temporada. Foto: Fillipo Ferrari

Equipe busca patrocínios enquanto lida com saídas de jogadores importantes e incertezas na comissão técnica

Após o final do NBB, muitos times de basquete iniciaram as negociações para a montagem de seus elencos para a temporada 2026/2027. A grande surpresa do mercado é a equipe do Mogi Basquete, que deve anunciar em breve um elenco recheado, incluindo nomes como Lucas Dias, Georginho de Paula e Brite.

Em meio ao momento eufórico dos adversários, o Conta Simples Rio Claro vive um período de indefinições para a montagem de seu elenco 2026/2027. A diretoria aguarda a chegada de novos patrocínios para fechar o orçamento e, a partir disso, definir a equipe.

A continuidade de Rodrigo Silva como treinador ainda é uma incógnita. Quanto aos atletas, o ala-pivô Pastor anunciou sua aposentadoria do basquete.

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Perdas e incertezas no elenco do Leão

Matheus Bonfim deve ser anunciado em breve como reforço do Unifacisa da Paraíba. Especula-se que o armador Gemadinha possa vestir a camisa do Corinthians na próxima temporada.

O Leão, apelido do Conta Simples Rio Claro, deve avançar nas tratativas e anunciar o novo elenco no mês de julho, visando a disputa do Campeonato Paulista e do NBB 2026-2027.