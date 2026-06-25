Caso inusitado aconteceu na sede da GCM após alerta do sistema Muralha Paulista sobre veículo clonado
Na tarde de terça-feira (23), um condutor vai fazer entrega de mercadoria na Guarda Civil com carro furtado e acaba preso em flagrante em Rio Claro. O caso inusitado ocorreu por volta das 16 horas, na própria sede da Guarda Civil Municipal (GCM), no momento em que o motorista de uma picape Chevrolet/Montana LS cinza estacionou no local para desembarcar produtos de comércio eletrônico.
A abordagem foi realizada após o Programa Muralha Paulista emitir um alerta indicando que o veículo, com placas de União da Vitória (PR), transitava com frequência pelo município de Rio Claro, embora o automóvel original estivesse circulando regularmente pelo estado do Paraná.
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Chassi original revelou furto em Americana
Diante da suspeita de clonagem, os guardas civis realizaram a fiscalização de praxe e verificaram o número do chassi. A numeração original estava intacta e revelou que o utilitário era, na verdade, uma Chevrolet/Montana Sport ano 2010, com placas de Americana (SP), produto de furto ocorrido naquele município na data de 1º de março de 2026. Apenas as placas haviam sido trocadas pelo emplacamento do veículo paranaense.
Questionado pelos agentes, o condutor de 39 anos alegou desconhecer a procedência ilícita. Ele afirmou que adquiriu o carro há cerca de três meses pela internet, por meio do Marketplace do Facebook, pelo valor de R$ 6.000,00, e que utilizava o automóvel para trabalhar como entregador de plataformas de e-commerce.
O homem e o veículo foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a autoridade determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência de Polícia Civil (BOPC) de natureza de receptação de veículo. A carga de entregas que estava na Montana foi transferida para outro veículo de transporte, cujo condutor foi qualificado nos autos. O carro foi recolhido ao pátio credenciado e o indivíduo foi encaminhado à cadeia pública, permanecendo à disposição da Justiça.