Escola funciona em prédio histórico na Rua 7, no Centro

Lançamento de documentário, exposição histórica e descoberta sobre quadro do patrono marcam as festividades da tradicional instituição de ensino

A Escola Estadual Coronel Joaquim Salles celebra 126 anos de história e tradição com uma programação especial nesta sexta-feira (26). Alunos, professores e funcionários da unidade de ensino participarão das festividades que incluem o lançamento de um documentário, uma descoberta histórica sobre o quadro do patrono e a aposentadoria oficial da diretora Isabel Lopes da Silva.

Durante o evento, será revelada a autoria do retrato do patrono da escola, que agora se sabe ser obra do renomado pintor Oscar Pereira da Silva. Além disso, uma exposição do acervo histórico da instituição estará disponível, resgatando a memória de gerações formadas no local.

Isabel Lopes da Silva, que esteve à frente da direção por 18 anos, terá sua aposentadoria oficializada, marcando o fim de um ciclo importante para a escola.

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Levantamento histórico e fundação

A data também marca a divulgação de um extenso levantamento histórico realizado por Darci Ferraz de Toledo, secretário da escola. Ele reuniu documentos oficiais, atas e registros do acervo escolar para reconstruir a trajetória da instituição desde sua fundação em 1900.

Criada por decreto em 17 de fevereiro de 1900, a escola, inicialmente chamada “Grupo Escholar do Rio Claro”, começou as atividades em 1º de março de 1900. Funcionava em prédios separados para meninos e meninas. Em 1º de junho de 1900, foi renomeada para “Grupo Escholar Coronel Joaquim de Salles”, com inauguração oficial em 2 de junho daquele ano.

A escola unificou as seções masculina e feminina em 1902 e, dois anos depois, mudou-se para o prédio atual, na Rua 7, número 793, construído especialmente para suas atividades. Desde 2022, a unidade integra o Programa Ensino Integral (PEI) e atende 383 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Interinamente, a direção está sob responsabilidade do vice-diretor Fernando Luis Daniel.

Patrimônio e legado do patrono

Com reconhecido valor histórico e arquitetônico, o prédio da Escola Joaquim Salles faz parte do conjunto de 126 escolas públicas construídas em São Paulo entre 1890 e 1930, consideradas patrimônios. O edifício foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat).

A data comemorativa, 26 de junho, homenageia o patrono da escola, Coronel Joaquim Augusto de Salles. Nascido em Campinas em 1857, ele foi agricultor, político e figura influente na história de Rio Claro, exercendo mandatos na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Uma programação aberta à comunidade acontecerá neste sábado (27), a partir das 9 horas, no pátio da escola.