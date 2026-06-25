Colisão ocorreu na tarde de quarta-feira (24) após motorista desviar de caminhão no km 178 da SP-310

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na tarde dessa quarta-feira (24) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro. O sinistro mobilizou equipes de resgate e causou interrupção parcial do fluxo na via.

De acordo com as informações apuradas no local, um Hyundai Creta seguia no sentido norte quando, na altura do km 178, teve a passagem fechada por um caminhão. Para evitar a colisão direta, a motorista desviou o veículo para o acostamento, mas perdeu o controle da direção e bateu contra a barreira de concreto que divide as pistas. O caminhão envolvido não permaneceu no local.

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Atendimento às vítimas

Com o impacto, o veículo ficou imobilizado na rodovia até a chegada das equipes de atendimento. Socorristas da ambulância realizaram os primeiros procedimentos no local e encaminharam os dois ocupantes do carro ao pronto-socorro da região. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram transportadas em código verde. As circunstâncias detalhadas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.