Ex-vereador Valdir Andreeta. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com direitos políticos retomados, ex-vereador afirma que não será candidato neste ano. Mas e para 2028? – “Se Deus me der saúde”

Após um período de ostracismo, o ex-vereador Valdir Andreeta voltou a circular por diferentes bairros de Rio Claro e registrar sua rotina nas redes sociais, o que “acendeu o alarme” nos bastidores da política. Procurado por essa coluna, Valdir responde que não será candidato neste ano. Mas quando questionado sobre 2028, a resposta já indica que deverá estar na disputa.

“Se Deus me der saúde. A rua pra mim é um santuário. Tenho dois anos e dez meses para andar”, comenta. Somando essa resposta aos comentários dos bastidores, onde Valdir foi “trend topic” nos últimos dias, a conclusão é de que deverá estar na disputa a prefeito de Rio Claro em 2028. Por enquanto, o ex-presidente da Câmara Municipal evita falar em parcerias políticas.

“Eu converso com todo mundo, mas não sobre política”. Sobre o período fora dos holofotes, Valdir faz questão de ressaltar: “Fiquei 15 anos sem falar com ninguém. Nunca fui na Câmara, nem Prefeitura, nem no PL” . Segue filiado ao Partido Liberal, e não critica as mudanças no comando definidas pela estadual. “Tem que respeitar a decisão de São Paulo”. Mas faz questão de lembrar que não é nenhum novato no partido. “Fui eleito pelo antigo PR, que deu origem ao PL, por dois mandatos”. Também já integrou os quadros do MDB e do PTB, e como vereador lembra que foi o autor da lei de isenção para aposentados. Diz que poderia ter disputado em 2024, mas decidiu retomar a circulação pela cidade só agora. “Tô voltando porque deu vontade”.