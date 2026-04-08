Estado criou 37,5% do total de vagas com carteira assinada do país em fevereiro. Foto: Divulgação/Agência de Notícias da Indústria

Município ocupa a 17ª posição entre as cidades que mais geraram empregos formais no primeiro bimestre de 2026 no estado de São Paulo

O saldo de vagas de emprego em Rio Claro apresentou um desempenho positivo no primeiro bimestre de 2026, colocando a cidade em evidência no cenário estadual. De acordo com dados da Fundação Seade, baseados no Caged do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o município ocupa a 17ª posição no ranking das 50 cidades campeãs do emprego nos primeiros dois meses do ano, com um saldo de 1.041 postos de trabalho com carteira assinada.

No cenário regional, Rio Claro aparece bem posicionada no acumulado do bimestre, figurando ao lado de cidades como Limeira (12º lugar, com 1.528 vagas), Piracicaba (18º, com 1.038 vagas) e São Carlos (25ª posição, com 826 vagas). O resultado consolida a retomada econômica local neste início de ano.

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Desempenho das vagas de emprego no estado de São Paulo

Embora o destaque de Rio Claro se concentre no primeiro bimestre, o estado de São Paulo como um todo registrou números expressivos em fevereiro, criando quase 96 mil vagas de emprego formais. Esse montante equivale a uma média de 3,4 mil novas oportunidades por dia, representando 37,5% do total de vagas com carteira assinada geradas em todo o Brasil no mês.

No ranking específico de fevereiro, Rio Claro não figurou entre as 50 maiores, enquanto vizinhas como Limeira (11º lugar, com 1.240 vagas) e São Carlos (22º lugar, com 756 vagas) garantiram presença. Já no acumulado de 12 meses, as cidades da região que se destacaram foram São Carlos (22º lugar) e Araras (40ª posição), lista na qual Rio Claro também não consta no momento.

Setores que impulsionaram o mercado de trabalho

O setor de serviços foi o grande motor da geração de postos de trabalho em fevereiro, sendo responsável por 73.924 novas ocupações no estado. Dentro deste segmento, as áreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas foram as que mais contribuíram para elevar o saldo positivo.

Com os números consolidados de janeiro e fevereiro, São Paulo já soma quase 112 mil novas oportunidades de trabalho em 2026, reafirmando sua posição de liderança nacional na criação de empregos e concentrando 72% de todo o saldo da região Sudeste no último mês.