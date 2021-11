Rio Claro terá horário ampliado para a vacinação contra a Covid nesta quarta-feira (24), com mais de 12 horas de atendimento. O atendimento no Centro Cultural será das 13 às 20 horas. No período da manhã a vacinação será exclusivamente no posto da Unimed (Rua 12), das 7h30 às 12h30. Já o posto itinerante estará das 13 horas às 15h30 no Jardim das Nações, no salão de festas do condomínio Alemanha.

“A ampliação no horário nesta quarta-feira possibilita que as pessoas que não podem comparecer ao posto de vacinação no horário convencional consigam tomar a dose e se proteger contra a doença”, destaca Giulia Puttomatti, presidente da Fundação Municipal de Saúde.

A primeira dose continua sendo aplicada em maiores de 12 anos, inclusive gestantes e puérperas. As segundas doses serão para quem foi vacinado com Pfizer ou Coronavac até 3 de novembro ou com a Astrazeneca até 26 de outubro.

Também devem comparecer ao posto de vacinação as pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 24 de junho, ou seja, há pelo menos cinco meses.

Todos que forem se vacinar devem levar RG, CPF e comprovante de residência em Rio Claro. No caso de segundas e terceiras doses também é necessário o comprovante de vacinação com as doses anteriores.