Chegou a vez das pessoas com 29 anos se vacinarem contra a Covid em Rio Claro. O atendimento nesta sexta-feira (23) será em horário estendido no Centro Cultural, até as 21 horas. Nos três pontos de drive-thru vacinação começou às 8h. Nos drives da equipe da Unimed e do Santa Filomena (no shopping) o atendimento irá até as 13 horas. No São Rafael a vacinação será até o meio-dia. A vacinação pode ser interrompida antes do horário previsto caso as doses terminem.

Quem está no prazo de receber a segunda dose também deve procurar um dos quatro pontos de vacinação. Nesta sexta-feira (23) serão vacinadas com segunda dose as pessoas que receberam CoronaVac/Butantan até 25 de junho e as vacinadas com Oxford/AstraZeneca até 30 de abril.

Todos que forem se vacinar devem apresentar CPF, RG e comprovante de residência em Rio Claro. Para a segunda dose é necessário apresentar também o comprovante da primeira dose.