Rio Claro tem mais dois postos de vacinação contra Covid, totalizando oito locais onde a comunidade pode se vacinar. Nesta segunda-feira (13) as unidades de saúde do Bonsucesso e do Terra Nova passaram a aplicar as doses contra a Covid. Os dois postos, assim como a unidade de saúde do Mãe Preta, vacinam em horário estendido, com atendimento das 7h30 às 18 horas. Também a partir das 7h30 é realizada vacinação nos postos de Ajapi, Cervezão, Avenida 29, Wenzel e Vila Cristina, sendo que nestes locais a vacinação é até as 16h30.

Primeiras, segundas doses e doses de reforço (terceiras e quartas doses) são aplicadas nos oito locais. Recentemente a dose de reforço foi ampliada para mais pessoas. Quem tem a partir de 12 anos pode receber a terceira dose e as pessoas com 50 anos ou mais e os profissionais de saúde recebem a quarta dose. Para as doses de reforço é necessário intervalo mínimo de quatro meses da dose anterior.

As primeiras doses continuam para quem tem cinco anos ou mais. Para a segunda dose, é necessário observar a data de retorno, marcada a lápis no cartão de vacinação.

Além da ampliação dos postos de vacinação e do horário de atendimento, a Fundação Municipal de Saúde realizará neste mês plantões de vacinação para que as pessoas coloquem as doses em dia. Rio Claro terá vacinação nos feriados dos dias 16 e 24 de junho e no sábado (18).